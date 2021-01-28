حظك اليوم الخميس 28-1-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

الروح المرحة والحس الفكاهي والصدق من أبرز الصفات التي يتميز بها مواليد برج القوس، وتقدم «الوطن» لقرائها ومتابعيها توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج القوس على المستوى المهني والعملي وكذلك العاطفي، وفقا لخبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

قد تخطط لرحلة أو لقاء يربطك بإحدى الجهات الأجنبية وتتمتع اليوم بذهن صافي وقدرة على التخطيط الجيد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على جميع الأصعدة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد رجب، ويوافق تاريخ ميلاده 4 ديسمبر.