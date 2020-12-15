حظك اليوم الثلاثاء 15-12-2020 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يفضل مولود برج الدلو الشعور بالاستقلالية دائما على مختلف الأصعدة الاجتماعية والفكرية والمالية، وأحيانا يهرب من الارتباطات وإحساسه بفرض القيود، يمتلك قدر كبير من الذكاء ويفكر بشكل غير تقليدي، فهو شخص مبدع وفي أغلب الحيان تكون أفكاره خارج الصندوق، أما قراراته فهي حاسمة لا رجعة فيها، يحب الخير ومساعدة الآخرين خاصة الأصدقاء، ويتمكن من جذب الأصدقاء إليه، لكنه في الوقت ذاته يمتلك عدد من الصفات السلبية أبرزها العصبية الشديدة التي يتحلى بها وتؤثر بشكل كبير على علاقته بالآخرين أحيانا، سريع الانفعال ولا يمكن توقع ردود أفعاله، من الصعب أن يؤثر الآخرين على قرارته لتغييرها خاصة في الأوقات التي يكون مقتنعا بأنّه على حق.

وفي ضوء الخدمات اليومية المتنوعة والمستمرة تستعرض "الوطن" حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

توافق الأبراج مع برج الدلو

تتنوع الأبراج التي يتوافق معها برج الدلو وهي "الحمل، الجوزاء، الميزان والقوس" ويمكنه تكوين علاقات عاطفية جيدة مع مواليد هذه الأبراج، وهناك عدد من الأبراج تحتاج لبذل مجهود بصورة أكبر لتحقيق النجاح لها وهما "العقرب والثور".

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم تعرف كيف توطد علاقاتك وتطورها وتكشف عن موهبة هائلة في التواصل.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس الكلي بمنزل الأصدقاء يعدك اليوم بصداقات جديدة تجذب اهتمامك وتعرف كيف توطدها.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة زينة، ويوافق تاريخ ميلادها 4 فبراير، وأثارت زينة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة عقب تصريحها بأنّها ليست فستانا ليس له قيمة، ردا منها على سؤال أسباب عدم ظهورها في مهرجاني الجونة والقاهرة السينمائي، موضحة أنّ وجودها يجب أن يكون له قيمة وهادف، إما للتكريم أو لتقديم جائزة أو تكريم أحد الزملاء.