ننشر خريطة فصل التيار الكهربائي عن كفر سعد خلال شهر فبراير

أعلنت شركة كهرباء دمياط خريطة فصل التيار الكهربائي عن (مغذي أم الرزق) لأعمال الصيانة الدورية يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع خلال شهر فبراير، ومن المقرر تأثر المناطق التالية بفصل التيار الكهربائي «قرى أم الرزق بالكامل - البنك - كوستا الصغرى - أبو عدوى - السبخاوية - غرس الدين - حيزه و أبو السعيد».

كما سيتم فصل التيار عن قريه كفر سليمان البحرى وتوابعها «أبو شريف - البدرى- اللوزي وكفر يوسف» يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وذلك لأعمال الصيانة الدورية على أن يكون الفصل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وطالبت الشركة أصحاب المخابز باتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك .

وفي سياق منفصل قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه جارِ تنفيذ أعمال تبطين وتأهيل 5 ترع بمراكز المحافظة بطول 27.2 كيلو متر طولي بتكلفة قدرها 90 مليون جنيه، فضلا عن بدء إجراءات ترسية 2 ترعة بطول 3 كيلو مترات طولي بتكلفة قدرها 9 ملايين جنيه، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع لرفع كفاءة البنية التحتية المائية وتقليل الفاقد من المياه خلال عامين بتكلفة تتجاوز 18 مليار جنيه بالمرحلة الأولى.

وأوضحت المحافظ، أن الترع الجاري تنفيذ هذه الأعمال بها، التي تتم من خلال مديرية الموارد المائية والري هي: «ترعة البنك» بطول 5.5 كم طولي بمركز كفر سعد، و«ترعة شلبي» بطول 3.17 كم طولي، وأيضا «ترعة الطابية» (ترعة حلاوة) بطول 4.8 كم طولي بمركز كفر البطيخ و«ترعة زغلولة» وفرع واحد زغلولة بطول 6.5 كم طولي بمركز فارسكور، وأخيرا «ترعة السنانية» بطول 5.8 كم طولي بمركز دمياط، منوهة إلى أنه ووفقا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المقرر تنفيذها بمركز كفر سعد، سيتم تنفيذ أعمال التأهيل لعدد 8 ترع بقرى المركز بتكلفة مبدئية 140 مليون جنيه.

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