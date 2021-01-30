48 ألف طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 25 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27500 طنا، تشمل: 9744 طن رمل، و12330 طن فوسفات، و2983 طن يوريا، و943 طن ورق مناديل، و1500 طن زيت طعام.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37720 طنا، تشمل: 26350 طن ذرة، و368 طن حديد، و11002 طن خردة، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1555 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس وخرشوف) وحاصلات زراعية (زيتون وبصل) وفواكه (برتقال وفراولة وجريب فروت) يتم تصديرها إلى كل من السعودية والمغرب وهولندا وسريلانكا وألمانيا وسنغافورة وهونج كونج وسلوفينيا والصين والهند وإسبانيا وكرواتيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 162 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1381 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 81424 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48213 طنا، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 2450 شاحنة.

وكانت هيئة ميناء دمياط قد شاركت في برنامج تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط «YEP MED» والممول من مؤسسة التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط التابعة للاتحاد الأوروبي «ENI».

ويستهدف البرنامج تقديم دورات تدريبية للشباب الدمياطي من الجنسين، وذلك لبناء قدراتهم و تنمية مهاراتهم بما يؤهلهم للعمل في الموانئ البحرية مستقبلا.

وتقوم هيئة ميناء دمياط حاليا باتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في البرنامج بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، إذ يمتد البرنامج لـ 30 شهر ويتضمن التدريب في 3 مجالات رئيسية وهي: التجارة الخارجية والتنمية المستدامة ولوجستيات الموانئ.