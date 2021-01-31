«عادية أم شرجية».. الفرق بين مسحات الكشف عن إصابات كورونا

طريقة جديدة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أثارت الكثير من الجدل لغرابتها، بينما يؤكد خبراء صحة أنّها «الأكثر دقة» في الكشف عن الفيروس، حيث كشفت الصين مؤخرا عن «المسحة الشرجية» بديلا لمسحة الأنف التي تعتمد على المخاط أو اللعاب، أو تحاليل الدم وأشعة الصدر.

واستخدام «المسحة الشرجية» أكثر دقة من غيره من المسحات، فقد يحصل الأطباء على عينات غير صالحة، وبالتالي يحصل المريض على نتائج غير دقيقة، وذلك حسب ما قال خبير صيني، لصحيفة «جلوبال تايمز».

المسحة الشرجية

أعلنت الصين أنّها ستستخدم «المسحة الشرجية» للكشف عن إصابات كورونا، وأكدت أنّ نتائجها ستكون أكثر دقة من غيرها.

المسحة العادية PCR

ظهرت المسحة العادية والشائعة (PCR)، التي تكشف عن المادة الوراثية لفيروس كوفيد 19 باستخدام تقنية مخبرية، حيث يجمع المختص عينة سائلة عن طريق إدخال مسحة طويلة في فتحة الأنف، وأخذ سائل من الجزء الخلفي من الأنف، أو عن طريق إدخال مسحة أنفية قصيرة (مسحة منتصف المحارة الأنفية) لأخد العينة، وفقًا لموقع «بايو كلينك» الطبي.

وتعد المسحة العادية الأكثر حساسية للكشف عن العدوى النشطة ونتائجه دقيقة للغاية، إذ يجمع مقدم الرعاية الصحية، المخاط من الأنف أو الحلق باستخدام مسحة متخصصة.

طبيب: المسحة الشرجية لمرضى الجهاز الهضمي فقط

لا تصلح «المسحة الشرجية» لكل مصابي كورونا، لكنها ستكون فعّالة فقط لمن تظهر عليهم أعراض الجهاز الهضمي، حسب ما قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، مؤكدا أنّه لا فرق بين المسحة الشرجية وغيرها.

«تجربة صعبة ومؤلمة» كما وصفها الطبيب، فالبعض كان يتألم من المسحة العادية «فكيف الحال في الشرجية؟»، مشيرا إلى أنّ مصر قد لا تحتاج إلى تفعيل المسحة الشرجية مع المصابين، نظرا لعدم وجود عدد كبير من مرضى الجهاز الهضمي.

الصحة: مصر لن تستخدم المسحة الشرجية

بدوره، أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في تصريح عنه مساء الجمعة الماضي، أنّه من بين كل 10 آلاف حالة تظهر حالة تعاني من أعراض الجهاز الهضمي، لكن الأعراض تزول في 5 أيام فقط: «يحصلون على بروتوكول العلاج المتعارف عليه، ويزيد عليه مضادات حيوية للجهاز الهضمي ومطهرات معوية، وينصح بعزل هؤلاء منزليا لحين زوال الأعراض رغم أنّهم لا ينقلون العدوى».

وشدد المتحدث باسم الصحة، على أنّ مصر لن تستخدم المسحة الشرجية لصعوبتها، كما أنّ الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة في الجهاز الهضمي، لا تحتاج إلى مستشفيات.