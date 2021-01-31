سرعة وتقنية وسعر.. مميزات عقار «نوفافاكس» عن اللقاحات الأمريكية الآخرى

بوتيرة متسارعة يعمل العالم لتوفير العديد من لقاحات كورونا للسيطرة على فيروس كورونا وتحوراته المستمرة، وقبل أيام قليلة ظهر لقاح أمريكي «نوفافاكس»، والذي أن أشارت التجارب إلى أنه فعال بنسبة ما بين 86 و89% ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم اكتشافها لأول مرة في كنت في إنجلترا.

تلك النتيجة الإيجابية للقاح دفعت بريطانيا إلى طلب شراء 60 مليون جرعة من اللقاح، تكفي لـ 30 مليون شخص، والتي سيتم إنتاجها في شمال شرق إنجلترا، وإذا تمت الموافقة على اللقاح للاستخدام من قبل وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، فمن المقرر تسليم الجرعات في النصف الثاني من العام.

طبيبة أمريكية: يستخدم تنقية مختلفة من بروتين الفيروس

مميزات عديدة ينفرد بها لقاح «نوفافاكس»، عن لقاحي الولايات المتحدة الأمريكية «فايزر بيونتك» و«موديرنا»، حيث أوضحت دورثي شاك، أخصائية أمراض الصدر،، أن كلا من «فايز وموديرنا»، يعتمدان على خاصية استعمال الحمض النووي الريبوزي المرسال «mRNA»، والذي يتعامل الفيروس ويوقف نشاطه، على عكس التقنية الآخرى.

وأضافت «دورثي» لـ«الوطن»، أن لقاح «نوفافاكس»، تعتمد تقنيته في التعامل مع كورونا بواسطة استخدام فيروس معطل، حيث يتم الحصول على البروتين من الفيروس المسبب للوباء، وتعديله وراثيا وتطويره مع مكون نباتي لتوليد استجابة مناعية أقوى لدى الجسم، مشيرة إلى تلك التنقية نجحت في تحقيق تقدم كبير في التجارب الأولى حتى على التطورات الجديدة للفيروس في بريطانيا أو جنوب أفريقيا.

دورثي: سعره أرخص من اللقاحات الأخرى مما يمنحه أفضلية

وأكدت أخصائية أمراض الصدر، أن السعر ميزة آخرى في صالح «نوفافاكس»، إذ يبلغ سعره حوالي 16 دولارا، مما يعني أنه أرخص من لقاحي «فايز وموديرنا»، كما أنه لا يحتاج إلى ثلاجات خاصة لحفظه مما يعني إمكانية توزيعه بطرق أسهل وأقل كلفة، مشيرة إلى أن التطعيم به يكون في صورة جرعتين، بفاصل 3 أسابيع عن كل منهم.