مسجل يقتل زوج شقيقته بقليوب: دفاع عن صاحب كشك رفض دفع إتاوة

لقي خفير خصوصي مصرعه، بطلق ناري، إثر قيامه بالدفاع عن صاحب كشك رفض دفع إتاوة لمسجل خطر، «شقيق زوجة المجني عليه».

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً من العقيد شريف الدخاخنى، مأمور مركز قليوب، بوفاه المدعو محمد عباس، خفير خصوصي، بطلق ناري إثر قيامه بالدفاع عن صاحب كشك رفض دفع إتاوة للمتهم المدعو «سيد م م» وشهرته «سيد حماصة»، 40 عاما، مسجل خطر، شقيق زوجة المجني عليه.

تم ضبط المتهم ونقل جثة المتوفى للمستشفيوأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي صرحت بإنتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفي وطلب تحريات المباحث.

وكشفت التحقيقات أن أسرة القتيل تتعرض لتهديدات من أسرة المتهم، مشيرين إلى أن والد المتهم يقوم بتهديدهم من أجل التصالح، وعرض عليهم مبلغا ماليا 200 ألف جنيه في الوقت الذي رفضت فيه أسرة المجني عليه المساومات مطالبين بالقصاص والإعدام للمتهم.

وقال محمود عباس شقيق المجني عليه، إن شقيقه كان يعمل خفيرا خصوصيا على قطعة أرض ملك شقيق زوجته «المتهم» من أجل رعاية أطفاله.

وأضاف أن شقيقه اعترض على قيام المتهم «سيد حماصة»، بفرض إتاوة على صاحب كشك، بعد أن هدده بالقتل وإطلاق الرصاص عليه، مشيرا إلى أن شقيقه لديه 3 أطفال أكبرهم بالصف الثالث الإعدادي وزوجته كفيفة منذ 10 سنوات، وكان يخرج للعمل من أجل رعاية أسرته.

وأكد أن شقيقه المجني عليه، دافع عن صاحب الكشك، مما جعل المتهم يطلق النيران عليه ليلقى مصرعه في الحال ويترك زوجته الكفيفة وأطفالا صغار لليتم علاوة عن والدته التي تبلغ من العمر 67 عاما حيث كان العائل الوحيد لهم.

وأشار إلى أن شقيقه دفع ثمن شهامته لرفضه فرض إتاوة على شخص مطالبًا بالقصاص العادل من المتهم.