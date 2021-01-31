علي جمعة: النوافل ليست قاصرة على الصلاة

قال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مقام العبد الربانى الذى إذا دعى الله أجابه من الممكن أن يصل اليها أي إنسان، وليست هناك شروط كونية لها، ولكن هذا الأمر له درجات، لافتا إلى أن التقرب إلى الله ذراعا يكون بالنوافل، مؤكدا أن أبسط النوافل هي ذكر الله ولاتحتاج لمجهود وتقال باللسان، مشيرا إلى أن النافلة ليست قاصرة فقط على صلاة ركعتين بعد صلاة العشاء ووتر بركعة كأنها قيام ليل، مؤكدا أن النية التي لاتريد الفساد هي نية طيبة تنجى صاحبها.

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن مفهوم الظن بالله يحتاج إلى تدريب وكما يظن العبد بالله يجد، وهذا الأمر يعتبر من العبادات، مشيرا أن حسن الظن بالله يتأتى بطاعة الله، ويجب أن يكون الظن بالله حسنا مع الآخذ بالأسباب، لأن عدم الآخذ بالأسباب سيكون كنوع من أنواع اختبار الله عز وجل وهذا لايجوز ويعتبر فسوقا وفجورا .

وأشار إلى أن الظن بالله يعنى الاعتقاد بالله ولابد من حسن الظن بالله تعالى لانه عزوجل يحبنا لأننا صنعته سبحانة وتعالى، لافتا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاثة أيام أوصانا قائلا «لايموتن أحدكم الا وهو يحسن الظن بالله» فحسن الظن بالله يأتي للإنسان بكل الخير في الدنيا والآخرة.