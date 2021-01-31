القصة الكاملة لطلب فنانة لبنانية ميراثها من «شعبولا».. وابنه يرد عليها بأغنية

حالة من الجدل تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأيام، حول المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، وعلاقته بفنانة لبنانة تدعى «منار»، خاصة بعد أن ادعت أن لها حق في ميراث المطرب الشعبي، ونستعرض في التقرير التالي ما قالته الفنانة اللبنانية من ادعاءات ورد ابن الفنان الراحل عليها.

«منار»: علمت بوفاة شعبان خلال تواجدي في نيويورك

قالت الفنانة اللبنانية «منار» إنها كانت في نيويورك عندما علمت بخبر وفاة المطرب الراحل، متابعة: «الله يرحم شعبان، واللي خلف ما مات، والموضوع أثير في الإعلام بعد ما حكيت عنه بالإعلام، لو مليش حق في الميراث مكنتش هطلع وأتكلم بالطريقة دي».

الفنانة اللبنانية: لديّ مستندات وسأزر مصر قريبا لإيضاح الأمور

وأشارت إلى أن لديها مستندات وأوراق تثبت أحقيتها في ميراث الفنان الراحل، وأنها تطالب بحقها وليس تجنيًا، متابعة: «هو مكنش فيه جواز، بس عندي حق في الميراث وعندي مستندات متوثقة، وهاجي مصر الأيام الجاية أوضح المواضيع دي».

ابن شعبان عبدالرحيم يرد على «منار» بأغنية

من جانبه عرض الإعلامي عمرو أديب أغنية لـ «عصام» ابن الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، من تأليف مؤلف يدعى خالد سعيد، يرد فيها على إدعاءات الفنانة اللبنانية «منار» بوجود حق لها في ميراثه.

وجاءت كلمات الأغنية التي تشبه ألحانها أغنيات «شعبولا» الشهيرة: «شايفين منار يا عالم.. شايفين منار يا عالم.. بعد ما فاتت سنة.. قامت من النوم وعايزة تقاسمنا في ورثنا.. خلصنا الورث كله وموال وانتهى.. ومنار اللبنانية قال عاوزة حقها.. هو أنتي اختنا يعني؟ بأمارة إيه دليني.. ولا اتجوزتي أبويا وأنا ناسي فكريني».

«عصام»: أبويا جدع وبيراضي الناس كتير

ورد «عصام»، على الفنانة اللبنانية قائلا: «أنا عارف إن أبويا جدع أوي ويراضي الناس كتير وبيعمل واجبات مع ناس كتير بس مش لدرجة إنه يدي فيلا أو حاجات كبيرة زي دي.. أنا مش شاغل دماغي بالموضوع».

ابن شعبولا لـ«منار»: هديكي ورثي لو ليكي حق

وتابع: «أبويا كان بيعزها وبيحب أمها ويحبهم كلهم، وهي كانت بتقابل أبويا كويس هناك، بس مفيش حاجات من دي ومقدرش أقولها كلام وحش وأزعلها، غير لو عندها حق عندي، احنا كدة كدة فرقنا الورث، أديها الورث بتاعي لو ليها حاجة».