ماجد الكدواني: مش بحب كلمة البطولة.. ومكالمة من عادل إمام غيرت حياتي

كشف الفنان ماجد الكدواني، تفاصيل مكالمته مع الفنان الكبير عادل إمام، قائلا: «المكالمة دي غيرت ليا حياتي، وإديتني درس كبير، بالرغم إني مشتغلتش معاه، وأيام لما نزل فيلم (جاي في السريع)، فيه بعض الصعوبات حصلت قبل نزوله لظروف إنتاجية معرفش عنها حاجة، والفيلم ده جه بعد وفاة أمي، جه السكريبت على المستشفى، ده كان سنة 2004».

وأضاف «الكدواني»، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الإعلامي أمير كرارة، «كنت قاعد في البيت لوحدي، ومنور النور وباصص في السقف كأني بكلم ربنا أو بتناقش معاه، بقوله ليه يارب؟ إيه وجهة نظرك؟ إيه إيرادتك أو حكمتك في اللي بيحصل، وأنا كان عندي عقده اسمها البطولة، بكره الكلمة دي ومش بحبها نهائي، فلقيت بعدها التليفون بيرن».

وتابع: «لقيت نمرة غريبة، وأنا من عادتي مش برد على نمر معرفهاش، بس لقيت الرقم مميز أوي، وفيه حاجة جوايا قالتلي رد، فرديت، لقيت حد بيقولي (إيه يا ماجد) قولتله مين معايا، راح قالي أنا عادل إمام، فقمت قعدت على السرير عشان أركز، افتكرت حد عامل مقلب وأنا مش ناقص».

وواصل: «أنا حافظ كل كلمة قالهالي، هو رزعني مونولوج، قالي بص يا ماجد لا ليك دعوة بإنتاج ولا توزيع ولا سينمات صغيرة ولا كبيرة ولا دعاية ولا إفيشات، عاوز أقولك كلمة خليها في ودنك مثل بس وسيب السوق يحطك في المكان اللي هو عاوز يحطك فيه، أوعى تيأس وتقعد على السرير وتبص في السقف، قولتله هو حضرتك شايفني؟؟».

واستكمل: «بعد ما أتأكدت أن هو سألته عن إزاي جاب رقمي، راح قالي مش ضيا عبدالخالق صاحبك؟ قولتله طبعا ده عشرة عمري، قالي وأنا في المسرح قولتله عاوز نمرة ماجد الكدواني، قالي أنا بحبك وحاسس بيك، ولما روحت المسرح عشان أسلم عليه لقيته في أوضه فيها كل الممثلين وقولتله أنت ربنا اتكلم على لسانك».