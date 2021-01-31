جلسة عرفية لـ«الأطباء» لإنهاء أزمة الطبيب المعتدى عليه بـ«مية نار» في طنطا

صراع كوادر طبية بنطاق مديرية الصحة بمحافظة الغربية، خلال الـ4 سنوات الماضية، كان بمثابة «قنبلة موقوتة»، فجرتها مؤامرة نفذها أحد الأطباء بالتنسيق مع سكرتير عيادته الخاصة وبالتعاون مع 3 بلطجية لتشويه وجه مدير مستشفى «المنشاوي» بطنطا باستخدام «مية نار»، وهو ما تسبب مساء الأربعاء الماضي، بإحداث إصابات بوجهه بحروق من الدرجة الأولى والثانية وقرحة بالعين اليسرى، نُقل على إثرها إلى قسم مركز الحروق بمستشفى كفر الزيات.

ورصدت «الوطن» تحرك بعض مرشحي نقابة الأطباء على منصب النقيب العام للتدخل العاجل بهدف «التصالح أولًا» و«القصاص ثانيًا»، من خلال تدخل وسطاء للتصالح والتهدئة مع جانب الدكتور محمد جابر الطبيب المعتدى عليه عقب تصاعد وتيرة الأزمة، من خلال عقد جلسة عرفية وتنازل الطرفين عن القضايا حفاظًا على مستقبلهما المهني.

كان قد ترشح على مجلس نقيب الأطباء العام الدكتور جرجس رزق الله أمين صندوق العامة الأسبق، والدكتور سعيدة فرغلي المشرف على غرف عمليات المستشفيات بالوزارة، والدكتور بهاء توفيق استشاري النساء والتوليد، تزامنًا مع إجراء انتخابات النقابة مع تدبير الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.

وقال المحامي مجدي أبوحسين، المستشار القانوني لنقابة الأطباء، إنَّه باشر سير عمليات التحقيق مع 5 متهمين ومن بينهم طبيب شغل منصبًا قياديًا في وقت سابق كمدير لمستشفى «المنشاوي» قبل سنتين، مع الاستعانة في تكوين تشكيل نسقت له سكرتيرته الخاصه بجلب 3 «بلطجية ومسجلين خطر»، واستخدام مواد كاوية «مية نار» لارتكاب جريمة أخلاقية لا تتناسب مع قسم اليمين ومعايير قيد الأطباء بالنقابة.

وأضاف المستشار القانوني، أنَّ عقوبة التربص والشروع في القتل، تتبع الشق الجنائي وهو ما فعله أحد الأطباء في حق زملائه بالتعدي عليهم باستخدام «ميه نار» وإحداث إصابات وجروح وحروق بناحية اليسري للعين لافتا بقوله «جريمة لا تغتفر وهزت أركان نقابة الأطباء كونها دخلت في أمور ارتكاب جناية إلقاء مياه النار لإرهاب أحد زملاء مهنة في مجال الإنسانية والرحمة، وصراع دائر قد يفتك بأحد الطرفين خلال 48 ساعة الأخيرة، حسب تطورات وتحقيقات النيابة، صاحبة الفصل الأول، في النزاع بين الجناة والطبيب المعتدى عليه».

الطبيب المجني عليه يروي تفاصيل الاعتداء

من جهته، قال الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي بطنطا التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، أنَّه تفاجأ باعتداء «بلطجية» عليه حال خروجه من عيادته الخاصة، مساء الأربعاء الماضي، وإلقاء «مية نار» عبر نافذة سيارته الخاصة، وهو ما تسبب في إصابة وجهه بالحروق وعدم القدرة على التحرك لولا إغاثة المواطنين له وإنقاذه بنقله إلى مستشفى الحروق بكفر الزيات.

كان المحام العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أصدر توجيهاته العاجلة إلى المستشار أحمد الشافعي وكيل نيابة ثان طنطا بحبس، 3 بلطجية وسيدة وطبيب في واقعه الاعتداء على مدير مستشفى المنشاوي بطنطا 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كما شدد وكيل النيابة العامة عل استعجال تحريات المباحث حيال الواقعة وسماع أقوال شهود عيان، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع الطبيب الخامس وإخطار نقابة الأطباء والجهات المعنية بالتحقيق.