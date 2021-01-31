الكدواني: بابا مات قبل أول فيلم ليا بيومين واتضربت من محمود حميدة

استعاد الفنان ماجد الكدواني، ذكريات «العلقة» في فيلم «عفاريت الأسفلت»، قائلا: «كنت بعمل في الفيلم ده دور ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبابايا اتوفى يوم الخميس 20 أبريل، وليلة العيد السبت، فكنت بصور اليوم ده، وكنت لابس لبس الشخصية ومش معروف وكان أول فيلم سينما أعمله، في سنة 95، من إخراج أسامة فوزي، وبطولة محمود حميدة».

الناس زعقت لمحمود حميدة عشان ضربني

وأضاف «الكدواني»، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الإعلامي أمير كرارة، «المشهد صورناه في الشارع، وكان المفروض محمود حميدة بيديني علقة سخنة فعلا، والناس كانت واقفة ملمومة في الشارع تتفرج، وكان بيديني علقة بجد، راحت الناس اللي واقفة زعقت فيه قالوله: هو عشان راجل غلبان ماشي في الشارع تعملوله كدة؟».

وتابع: «عقبال ما صفينا الليلة دي والأستاذ محمود حميدة أقنعهم أننا بنمثل، وأني ولد ممثل بيمثل معاهم وبيعمل دور، وقولتلهم أدعولي ده أول دور سينما أعمله، فالناس أذبهلوا ووقفوا يتفرجوا على المشهد بشكل غير عادي، وعيدنا المشهد تاني واندمجنا ومحمود حميدة رنلي العلقة تاني».

أي حاجة صعبة عدينا فيها بتعلمنا وبتعلم فينا

واستكمل: «كان موقف إنساني وإحساس غريب بابا اتوفى أول امبارح وبتضرب وباخد علقة مرتين، فكان حلقة نفسية صعبة بس الأيام بتعلم، أي حاجة صعبة عدينا فيها بتعلمنا وبتعلم فينا ومن هنا أتكونت الخبرات الحياتية اللي أفادتنا النهاردة».

وقال الفنان ماجد الكدواني، إن مسلسل الاختيار من أهم الأعمال التى قدمت، «العمل دا فخر لكل مصرى الفن هو القوى الناعمة وكفاية انك خليت الشباب تنزل الشارع ولابسه تيشيرت عليه صورة منسي».

يذكر أن الموسم الرابع من برنامج «سهرانين» للنجم أمير كرارة، ويذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع، على قناة ON، ويستضيف خلاله مجموعة كبيرة النجوم.

يشار إلى أن النجم أمير كرارة يشارك في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل «نسل الأغراب» مع النجم أحمد السقا، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من: دياب، مى عمر، نجلاء بدر، فردوس عبدالحميد، أحمد داش، أحمد مالك، أحمد فهيم وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.