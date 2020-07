يوميات ونيس ورد قلبي أبرز ما يُعرض على القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبد العزيز" الساعة 8 مساءً.

MBC مصر

عرض مسلسل "الكابوس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن حلال" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مأمون وشركاه" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "مملكة إبليس" الساعة 9 مساءً.

البرامج الترفيهية

نايل كوميدي

عرض برنامج "هرشة دماغ" الساعة 4.30 مساء.

MBC مصر

عرض برنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5.17 مساء، واللعيب مع رزان ومهيب الساعة 11 مساء.

الأفلام

MBC2

عرض فيلم "King Arthur: Legend of the Sword" الساعة 5.30 مساء، وفيلم "300" الساعة 8 مساء، وفيلم "300: Rise of an Empire" الساعة 10 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم "رد قلبي" الساعة 3 مساء، و"عسكر في المعسكر" الساعة 5.30 مساء، و"مراتي وزوجتي" الساعة 8 مساء، و"كلاشنكوف" الساعة 10 مساء.

سيما

عرض فيلم "حلق حوش" الساعة 4 مساء، "رد قلبي" الساعة 7.30 مساء، و"المولد" الساعة 11 مساء.