وزير التعليم العالي: المعاهد البحثية ستتواجد في كل محافظات مصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تطوير الجامعات لن يقف عند المنشآت والأبنية فقط، لكنه سيمتد إلى البرامج التي تُدرس فيها، مشيرًا إلى أنه سيجرى اليوم الأحد، الاحتفال بتخريج دفعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية تدربوا على يد خبراء عالميين فيما يخص البرامج البينية وبرامج المستقبل.

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «لدينا منصات إلكترونية وتواصل مع الهيئات الدولية والبنك الدولي، ومعظم الشركات المتخصصة في دراسة علوم المستقبل والبرامج التي ستدرس في جامعاتنا ستكون لمدة 50 سنة، وبالتالي فإن الطالب الذي يحصل عليها يستطيع الحصول على فرصة عمل أثناء فترة الدراسة».

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي: «الشهادة لم تعد كافية في هذه الأيام، لكن فرص العمل تعتمد على المهارات، ومن قرية في مصر يستطيع الشخص أن يعمل في شركة عالمية، وشخص واحد في ووهان استطاع نقل عدوى كورونا إلى العالم كله، وبالتالي فإن العالم يرتبط ببعضه من خلال العولمة، وإذا كان الشخص تدرب بشكل جيد ويمتلك المهارات المطلوبة فإنه سيتمكن من الحصول على فرصة عمل من داخل البيت لأي شركة على مستوى العالم، وهذه هي فلسفة البرامج البينية الجديدة لكي تخدم المجتمع».

وحول اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت، ومناقشة مشروعات الوزارة وبخاصة الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية، قال الوزير: «هتبقى موجودة في كل محافظات مصر زي أسيوط والمنصورة والإسكندرية وبني سويف والمنيا وجنوب الوادي والأقصر وأسوان ومرسى مطروح وهذه الجامعات ستكون نقلة نوعية للتعليم العام في التخصصات والبرامج المقدمة مثل ريادة الأعمال».