لو عاوز أقوى مناعة ضد فيروس كورونا آكل إيه؟.. «الصحة» تجيب

قدمت وزارة الصحة والسكان روشتة علاجية بسيطة للمواطنين لتقوية المناعة خاصة فى ظل أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا، والحفاظ على الانخفاض الذي يشهده المنحنى الوبائي في مصر خاصة فى أعداد الإصابات.

وقالت الوزارة فى منشور توعوي لها هناك مجموعة من الأغذية التى يمكن اضافتها على الوجبات الغذائية والتى تعمل على تقوية الجهاز المناعى للجسم لمقاومة فيروس كورونا.

البطاطا الحلوة والقرع العسلي والكبدة مهمة للمناعة

وتابعت الوزارة الأغذية الغنية بفياتمين (أ) ويوجد فى الجزر والبطاطا الحلوة والكبدة والقرع العسلي والمانجو والحرنكش والخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسابنخ مهمة.

وأضافت الأغذية الغنية بفيتامين (ج) وكذلك فيتامين (سي) مهمة وتتمثل فى الموالح كالبرتقال واليوسفي والليمون وأيضا الفراولة والجوافة و الفلفل الحلو الملون وبعض الخضروات مثل البروكلى والسبانخ.

اهتموا بالتعرض للشمس من 10 لـ15 دقيقة فى اليوم

وأوضحت الطريقة التى يمكن من خلالها الحصول على فيتامين (د) وقالت تتمثل فى الاهتمام بالتعرض لأشعة الشمس يوميا من 10 لـ15 دقيقة لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين (د) فى الجسم مما يقوي مناعتك ويساعد فى الحفاظ على صحة العظام.

وكشفت الوزارة على الأغذية الغنية بالزنك والتى تتضمن اللحوم الحمراء ولكن بكميات قليلة والبقوةليات مثل الحمص والعدس و الفول حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك وايضا من المصادر الأخري للزنك منتجات الألبان والبيض والمكسرات.

وعن الأغذية الغنية بالأوميجا 3، قالت تتمثل فى الزيتون وبذر الكتان وبذور الشيا والاسماك مثل الماكاريل والتونة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات معدية للمواطنين.

وذكرت الوزارة أنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.