أسعار الخضر والفاكهة بالإسماعيلية: انخفاض طفيف في البطاطس

شهدت أسواق محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، استقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة، مقارنة بأسعار الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي.

واستقرت معظم أسعار الفاكهة دون انخفاض، بينما شهدت الطماطم والبطاطس انخفاضًا بسيطًا حوالي 50 قرشًا في الكيلو الواحد بدءًا من أمس السبت.

وسجل كيلو الطماطم في الأسواق ما بين جنيهين ونصف حتى 3 جنيهات، ووصل إلى بيع 4 كيلو مقابل 10 جنيهات في انخفاض ملحوظ في أسواق التجزئة.

وشهدت أسواق محافظة الإسماعيلية ارتفاعًا ملحوظ في أسعار البطاطس على مدار الأسبوع الماضي، وسجل الكيلو في الأسواق مابين جنيه و75 قرشًا وجنيهين للكيلو، بينما وصل إلى 3 جنيهات في أسواق التجزئة في ارتفاع ملحوظ عن بداية يناير.

وسجلت البطاطس أول الشهر نصف جنيه للكيلو في الأسواق وأقل من جنيه في أسواق التجزئة ما دفع الكثير من المزارعين عدم جمع الثمار.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، استقرارًا في أسعار الخضراوات بالأسواق خلال الأيام الماضية مع عزوف ملحوظ من المواطنين علي التردد علي الأسواق.

وتراوح سعر البصل من 3 إلى 4.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا أيضًا ووصلت إلى 4 جنيهات للكيلو، وظل الثوم بسعره الثابت 18 جنيهًا للكيلو.

وسجل الفلفل الأخضر انخفاضًا ملحوظًا أيضًا ووصل إلى جنيهين للكيلو فيما تراوح سعر الباذنجان بين جنيه و3 جنيهات للكيلو في ارتفاع طفيف للسعر، فيما سجل البنجر 5 و6 جنيهات للكيلو.

وشهدت سوق الفاكهة بالإسماعيلية استقرارًا للأسعار، حيث سجل البرتقال 5 جنيهات لـ«أبوصرة» و4 جنيهات للبرتقال البلدي، واستقر السكري عند 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الموز بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب 11 جنيهًا للكيلو وتراوح اليوسفي ما بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، فيما سجل التفاح المصري 18 جنيهًا للكيلو، ووصل التفاح الإيطالي إلى 25 جنيهًا للكيلو.