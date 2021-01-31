«المسؤولية المجتمعية» يكرم القباج ضمن أهم 7 سيدات في الوطن العربي

كرم المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ضمن أهم 7 سيدات مؤثرة على مستوى الوطن العربي، وذلك بحصولها على جائزة «المرأة العربية» في مجال المسؤولية المجتمعية، بحضور السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العريبة.

جاء ذلك على هامش إطلاق المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية النسخة الثانية من يوم المرأة العربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وهو المنتدى الأول من نوعه للمرأة والمسؤولية المجتمعية تحت مظلة الجامعة، وبالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والشركاء.

ويأتي تكريم نيفين القباج، لدورها الهام في دعم أنشطة التمكين الاجتماعي للمرأة والفئات المهمشة والأكثر احتياجا، فضلا عن الجهود المبذولة من أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى دعم سبل الابتكار وريادة الأعمال، ودعوتها المستمرة لأهمية التحول الرقمي وأثر ذلك على حوكمة البيانات والإجراءات.

أبو الغيط يشارك في التكريم

وشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبوالغيط، المجلس في تكريم السيدات الرائدات، اللاتي حصلن على جائزة المسؤولية المجتمعية لهذا العام وفقا لمعايير موضوعية لاختيارهن في عدد من الميادين الأساسية تضم الثقافة والدبلوماسية والسياسة والاقتصاد والإعلام والتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية وتمكين المرأة والشباب. جدير بالذكر أن المؤتمر قد تم انعقاده تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة لشؤون الهجرة ومتطوعي الأمم المتحدة.

وتقدم وزارة التضامن مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يواجهها الأسر أو الأفراد ولا سيما الفئات المُستضعفة، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع إيمانا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.