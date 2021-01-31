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عاجل.. وصول شحنة جديدة من لقاحات استرازينيكا قادمة من الهند (صور)

تقدر بـ50 ألف جرعة

كتب:

أيمن حمزة
11:15 ص | الأحد 31 يناير 2021
المطار يستقبل شحنة لقاحات جديدة قادمة من الهند عن طريق الإمارات

المطار يستقبل شحنة لقاحات جديدة قادمة من الهند عن طريق الإمارات

استقبل مطار القاهرة الدولي، شحنة من لقاحات كورونا المصنعة في دولة الهند، تقدر بنحو 50 ألف جرعة من لقاح «استرازينيكا»، وذلك ضمن جهود الدولة وسعيها في توفير لقاحات الفيروس من مصادر متنوعة.

وقالت مصادر بالمطار، إنَّ الشحنة وصلت قبل قليل، على متن رحلة تابعة للخطوط الإماراتية رقم «EK927»، قادمة من الهند عن طريق العاصمة الإماراتية دبي، وكان في استقبال شحنة لقاح استرازينكا الهندي، بمطار القاهرة عددًا من المسؤولين بوزارتي الصحة والخارجية وقيادات الطيران المدني.

«تاج الدين»: سنستقبل شحنة لقاحات كورونا من مختلف المصادر بشكل تدريجي

كان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوري لشؤون الصحة والوقاية، أعلن مساء أمس السبت، أنَّ مصر سوف تستقبل شحنة لقاحات كورونا من مختلف المصادر بشكل تدريجي.

وأشار إلى وصول 50 ألف جرعة من لقاح «استرازينكا» لمصر، مؤكّدًا أنَّ اللقاحات التي سوف نحصل عليها من لقاح «استرازينيكا» مصنعة في الهند، مبينًا أنَّ أولوية الحصول عليه ستكون للأطقم الطبية وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكان مستشار رئيس الجمهورية، أكّد أنَّ الدولة المصرية تسعى لتنويع مصادر اللقاح، ولا تعتمد على جهة واحدة، وأن مصانع الأدوية عملت على تغطية احتياجاتنا من أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا ولدينا احتياطي استراتيجي من الاجهزة والمعدات، الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي .

سلطات الحجر الصحي بالمطار تطبق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا 

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين بجميع مراحل السفر لإحكام المراقبة ومحاضرة الفيروس القاتل.

وتطبق الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على متن رحلاتها حرصًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار. 

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