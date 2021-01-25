مطار القاهرة يستقبل 21 ألف مسافر ويودع 3 منتخبات خاسرة في «كأس اليد»

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الاثنين، 99 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 9155 راكبا، كما يغادر المطار 101 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وإفريقية، تقل على متنها 11879 من جمهور المسافرين.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة المقبلة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات مختلفة تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

كما يغادر مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الأثنين، 3 منتخبات دولية من المنتخبات المشاركة ببطولة كرة اليد للرجال 2021، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا دولياً، وذلك عقب خروجهم من البطولة، والمنتخبات الثلاث هم بلاروسيا - سلوفينيا - سويسرا.

وقالت مصادر بالمطار، إن المنتخبات الثلاثة ستغادر القاهرة بعد وداع بطولة اليد، ومن المنتظر أن يغادر الفريق السويسري على متن رحلة شارتر تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم MS3094، ويغادر أيضا منتخب سلوفينيا على متن رحلة خاصة تابعة لمصر للطيران رقم MS3910، فيما يغادر منتخب بيلاروسيا على متن رحلة تابعة للخطوط التركية.

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر المنتخبات الثلاثة، من خلال صالة رقم 4 بالمطار، والمخصصة لإستقبال وسفر ضيوف البطولة الدولية التي تستضيفها القاهرة.

وداع المنتخبات المغادرة

وتم تشكيل فرق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف طارق اسماعيل مدير عام إدارة العلاقات العامة بالشركة، والملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، فضلا عن تشكيل مصر للطيران فريقاً من العلاقات العامة بالتنسيق مع إدارة الدعاية والإعلام لاستقبال وتوديع المنتخبات القادمة والمغادرة على متن رحلات الشركة الوطنية، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة حيث يتم إتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات في إنهاء الاجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.