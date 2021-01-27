مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 196 رحلة لنقل 21 ألف مسافر اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، مغادرة ووصول 21 ألف راكب على متن 196 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة القادمة، وصول 98 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 9 آلاف راكب، ومغادرة 98 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها نحو 12 ألف مسافر.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وفد أمني روسي يتفقد الإجراءات الأمنية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

ويبدأ وفد أمني روسي الجنسية، غدا الخميس، بتفقد الإجراءات الأمنية بمطاري شرم الشيخ والغردقة، للوقوف على آخر الإجراءات الأمنية والسلامة المطبقة، داخل صالات السفر والوصول، كذلك إجراءات تأمين أمتعة المسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الحجر الصحي لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الوفد الروسي يتفقد مطارات شرم الشيخ والغردقة

وكانت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات، كشفت أن الوفد الروسي سيصل مساء اليوم الأربعاء، على متن الطائرة الروسية القادمة من موسكو، وينقسم الوفد إلى مجموعتين، الأولى تتوجه إلى مطار الغردقة الدولي صباح غد الخميس، لينضموا للمجموعة الأولى التي وصلت بالفعل، والمجموعة الثانية تتوجه إلى مطار شرم الشيخ الدولي، ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.