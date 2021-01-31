انطلاق قوافل المسارح المتنقلة التابعة لوزارة الثقافة بالبحيرة وأسوان

انطلقت، اليوم الأحد، قوافل المسارح المتنقلة، بقرى مركز أبو المطامير بالبحيرة، وذلك للتوعية واكتشاف المواهب وتنمية الروح الوطنية والتعريف بتاريخ المحافظة، وأشهر الشخصيات والرموز التي تنتمي لها والاحتفاء بنضال المرأة المصرية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المبذولة لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير بين أبناء الوطن، من خلال الوصول بالمنتج الثقافي إلى مختلف القرى والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجا، لتنفيذ مستهدفات برنامج الدولة لبناء الإنسان والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية قوافل المسارح المتنقلة التي من المقرر أن تطلقها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مساء اليوم الأحد، من حي الأسمرات، وتشمل 6 محافظات من بينهم قرى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وأضاف، من المقرر أن تستقر المسارح في كل قرية من 3 إلى 4 أيام، ثم تنتقل إلى قرى أخرى داخل المحافظات الست، ومن ثم إلى القرى الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بافتتاح فعاليات البرنامج الثقافي والفني للمسارح المتنقلة وذلك بقرية بلانة بمركز ومدينة نصر النوبة، والذى يأتى في إطار إهتمام المحافظة بتنوع الأنشطة الثقافية والفنية بجميع المدن والمراكز ولاسيما في المناطق النائية والمحرومة.

يذكر أن المسارح المتنقلة مزودة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة، وتم إعداد برنامج لتشغيلها يضم كافة ألوان الإبداع التي تواجه الفكر المتعصب وتدعم الروح الوطنية والانتماء، من خلال التعريف بتضحيات أبطال الجيش والشرطة وتكريمهم وإلقاء الضوء على تاريخ المحافظة والقرى التابعة، وأشهر الشخصيات التي تنتمي لها والاحتفاء بنضالات المرأة المصرية إلى جانب مسابقات لاكتشاف المواهب، وندوات توعوية ومحاضرات ثقافية عن رموز مصر في مختلف المجالات بعنوان أعلام من بلدنا، وأمسيات شعرية بمشاركة الأدباء والمبدعين في كل محافظة.

بالإضافة إلى تقديم أفلام تسجيلية وروائية قصيرة، ومعارض للكتاب وورش لتعليم الحرف والرسم وتدوير المخلفات وعروض مسرحية وغنائية وعروض فنية وورش تفاعلية للأطفال وذوي القدرات الخاصة وعروض فرق الفنون الشعبية.