مصرع شخصين صدمهما قطاران بمحطتي بنها وشبرا الخيمة بالقليوبية

شهدت القليوبية حادثين مأساويين، راح ضحيتهما شابان، بعد أن لقيا مصرعهما تحت عجلات القطار، أحدهما في محطة بنها أثناء محاولته استقلال القطار، والثاني في محطة شبرا الخيمة أثناء عبوره شريط السكه الحديد، ونُقلت الجثتان إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفنهما.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بمصرع شابين أسفل عجلات القطار، وانتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الحادث الأول شهد سقوط شاب يدعى «ا ا»، ممرض أسفل عجلات القطار بمحطة بنها، أثناء محاولته استقلال القطار خلال تحركه، فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار، ما أدى إلى وفاته وشطر جثته نصفين.

وقال شهود العيان، إن الشاب كان ينطلق بسرعة نحو القطار ليتمكن من اللحاق به، ولكن القطار تحرك بسرعة كبيرة، ما أدى إلى اختلال توازن الشاب الذي سقط أسفل العجلات، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى من منطقة قويسنا بالمنوفية، ويعمل ممرضًا في أحد مراكز الأشعه ببنها.

ولقي شخص آخر مصرعه أثناء عبوره أحد أرصفة القطار بمحطة شبرا الخيمة أثناء وصول القطار إلى المحطة، ما أدى إلى دهسه ووفاته، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وسيارة إسعاف ونقلت الجثة إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة.

فيما أصيب شخصان، صباح اليوم، إثر حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل والأخرى ملاكي، على طريق إسكندرية الزراعى بسبب السرعة الزائدة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل فى الاتجاه القادم من القاهرة إلي الإسكندرية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين إثر تصادم إحدى السيارات بالأخرى من الخلف.