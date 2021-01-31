رسالة بخط يد رجاء الجداوي قبل وفاتها لابنتها أميرة في عيد ميلادها

«عيد ميلاد نور عيني وقلبي بنتي أميرة، ربنا يرزقها الصحة والعافية ويبعد عنها كل شر».. كلمات كتبتها الفنانة رجاء الجداوي قبل وفاتها في شهر يوليو الماضي بخط يدها على ورقة «أجندة» في عيد ميلاد ابنتها الوحيدة أميرة.

ونشرت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي، صورة الرسالة التي كتبتها والدتها بخط يدها في عيد ميلادها، عبر حساب الفنانة القديرة بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

تعليقات الفنانين على رسالة رجاء الجداوي

وانهالت تعليقات الفنانين على رسالة رجاء الجداوي لابنتها الوحيدة في عيد ميلادها، موجهين التهنئة لأميرة، مع دعوات بالرحمة للفنانة الكبيرة أبرزهم «فيفي عبده، شيكو، مي كساب، المطربة بوسي».

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة تعود أدراجها قبل وفاة رجاء الجداوي تجمعها بها وبابنتها أميرة، وشقيقتها إيمي سمير غانم، خصوصًا مع الصداقة القوية التي تجمع الأسرتين، وعلقت عليها عبر حسابها بـ«إنستجرام» قائلة: «كل سنة وإنتي طيبة يا أميرة يا أجمل و أغلى أخت، ربنا يسعدك ويخليلك روضة حبيبتي».

رحلت في يوليو الماضي بسبب كورونا

«أمي ست كانت طيبة جدًا، كانت بتحب الناس كلها، وعندها مكان في قلبها لكل بني آدم بتعرفه، وأي شخص مخلص ليها كانت بتخلص له جدًا في حبها ووقتها، ومش بتبخل على حد بالنصيحة، هي كانت جميلة أوي»، كلمات قالتها أميرة عن والدتها رجاء الجداوي من خلال لقاء تليفزيوني في شهر سبتمبر الماضي بالتزامن مع ذكرى ميلادها الأول بعد رحيلها يوم 5 يوليو 2020 متأثرة بفيروس كورونا.

وأضافت أميرة عن والدتها رجاء الجداوي، التي كانت تعشقها وحفيدتها روضة قائلة: «صوتها فيه حنان وجمال، كل يوم بسمع صوتها أغلب الوقت، بسمع برامجها، وأسمعها عشان تبقى معانا طول الوقت، كانت طيبة وبتحب الدنيا وإنها تعيش، والسن لا يعني لها أي شيء، كانت دايمًا تقول أهم حاجة الصحة والسعادة والراحة الداخلية، اللي هي الاستقرار النفسي، ولا تشيل من حد ولا حد يشيل منها».