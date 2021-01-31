رئيس الشيوخ يستقبل السفير الأوكراني بالقاهرة ويؤكد عمق علاقات البلدين

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه، صباح اليوم، سفير أوكرانيا بالقاهرة إيفهين ميكتينكو، حيث حرص الأخير على تقديم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بمناسبه توليه المنصب.

وعبر سفير أو كرانيا، عن أمله، في أن تشهد العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين مزيداَ من التطور والتعاون في المرحلة القادمة، مؤكدا حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائيةونقل السفير الاوكراني رسالة خطية من رئيس البرلمان الاوكراني للمستشار عبدالرازق تتضمن تهنئته بالمنصب ودعوته لزيارة رسمية للبرلمان الاوكراني.

وشدد لسفير الاوكراني بالقاهرة عن رغبته في إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الاوكراني.

ورحب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بهذه المبادرة، مؤكدا أن هذة الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين متمنيا ان تشهد تلك العلاقة مزيداَ من الترابط والزخم.

وأعلن رئيس الشيوخ ترحيبه بدعوة رئيس البرلمان الاوكراني لزيارة البرلمان الاوكراني في أقرب وقت.

وفي نهاية اللقاء، قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق درع مجلس الشيوخ لضيفه والذي قام بدوره باهدائه هدايا تذكارية تقديراً لهحضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.