عبد الرازق: رفع 3675 طن قمامة في عيد الأضحى بمدينة مرسى مطروح

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح عن رفع أكثر من 3675 طن من القمامة تقريبا خلال عيد الأضحى المبارك على مدار 24 ساعة على فترتين صباحا ومساءا بنطاق ال 6 أحياء بالمدينة وجميع المناطق والعزب.

وقال "عبدالرازق" ،اليوم، إن مجلس المدينة يواصل تعقيم أماكن تكدس المواطنين فى "سوق ليبيا" وقسم الشرطة والبريد والسنترال ومقالب القمامة بالأحياء والسيارات المقبلة للمدينة بالمدخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا "كوفيد - 19".

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال التطهير والنظافة ورفع القمامة والاستجابة لشكاوي المواطنين فى جميع القطاعات الخدمية بالتزامن مع جهود المدينة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

وأكد على إستمرار جهود التطهير بتعقيم القطارات المقبلة للمدينة وصالة وصول الركاب بمحطة سكة حديد مرسى مطروح فى إطار خطة المدينة بتطهير وتعقيم المواقف والأماكن المزدحمة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح الأهالى بالتعاون مع جهاز النظافة بعدم القاء القمامة بالشوارع الرئيسية التى تؤدى لزيادة القمامة بالميادين حفاظا على الشكل الحضارى والسياحى للمدينة.