خطاب عاجل من التعليم للمدارس: استعدوا لامتحانات النقل والثانوية العامة

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لمطالبتهم بالاستعدادات النهائية لامتحانات النقل والثانوية العامة، من حيث الانتهاء من تسجيل ومراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية والمباني المدرسية والملحقة، وتسجيل أعداد الحجرات وحالتها من حيث الدقة والمكونات، ونقل الطلاب من المدارس التي صدر لها قرار إزالة أو صيانة إلى مدارس أخرى، وإنشاء مدرسة ثانوي عام جديدة للمدارس المستضافة على مدارس إعدادي أو الفصول الملحقة بمدارس أخرى، واستيفاء واعتماد الاستمارة من المدرسة والإدارة بعد طباعتها ورفعها لمدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، خلال الخطاب الذي أرسلته اليوم للمديريات التعليمية، إنّه يجب استيفاء البيان الخاص بحجم الأعطال بكل مكون من مكونات البنية التكنولوجية بالمدارس، والبيانات الخاصة بالمباني المدرسية والملحقة من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك، والمتاح على بوابة خدمات وزارة التربية والتعليم، وذلك لعقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، من الصف الأول الثانوية وحتى الثالث الثانوي.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة، والمزمع عقدها في 19 يونيو المقبل إلكترونيا بالمدارس، وسيتم تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب، مؤكدة أنّ كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنّه سيتم إعلان تفاصيل عقد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة يوم الأحد الموافق 14 فبراير المقبل، بعد تأجيل امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بسبب تفشي فيروس كورونا، موضحا أنّه لا يوجد أي قرار بتأجيل أو إلغاء الامتحانات بسبب كورونا.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنّ الوزارة عازمة على استكمال العام الدراسي الحالي 2020-2021، رغم تحديات وصعوبات كورونا، حفاظا على مستقبل الطلاب التعليمي، مؤكدا أنّ جميع المدارس على مستوى الجمهورية تنفذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وحماية الطلاب والمعلمين من أي مكروه.