في 7 معلومات.. تعرف على مترو أنفاق «العتبة - الكيت كات»

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنَّ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو يبلغ طولها 17.7 كم، وتشتمل على 15 محطة، مشيرا إلى أنَّ نسبة الإنجاز الكلية لها بلغت 49%، وسيتمّ افتتاح الجزء الأول منها، والذي يصل من محطة «العتبة» حتى محطة «الكيت كات»، بطول 4 كم في ديسمبر 2021، فيما سيكون الجزء الثاني من محطة «الكيت كات» حتى محور «روض الفرج»، بطول 6.6 كم، من المقرر أن يكون في يونيو 2022، والجزء الثالث من محطة «الكيت كات» حتى محطة «جامعة القاهرة»، بطول 7.1 كم من المقرر أن يكون في أبريل 2023.

وقال وزير النقل، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن تفشي فيروس كورونا لن يمنعنا من استكمال مشروعاتنا العملاقة، موضحا أن جميع أماكن المشروعات يتم تطهيرها وتعقيمها بصورة دورية، للحفاظ على أرواح العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن مشروعات الأنفاق الجديدة ستعمل على القضاء نهائيا على الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى.

ونوه الوزير، إلى أن تكلفة المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو تبلغ 40.7 مليار جنيه، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للخط الثالث 97 مليار جنيه، موضحا أنَّ مساحة محطة الكيت كات تبلغ 3800 م،2 وبعمق 23 م تحت مستوى سطح الأرض، وتشتمل على ثلاثة أدوار، مؤكدا أنَّه ترجع أهمية تلك المحطة الى أنها تربط شارع كورنيش النيل مع شارع السودان عن طريق ميدان الكيت كات، ويتفرع بعدها المسار إلى فرعين شمالا حتى محور روض الفرج، وجنوباً حتى محطة جامعة القاهرة.

وترصد «الوطن»، فى 7 معلومات مواصفات مترو أنفاق «العتبة - الكيت كات»، وهى كالتالى:

1- بدأ تنفيذ هذا المشروع فعليا فى 12 ديسمبر 2016.

2- ينفذ هذا المشروع تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية تقوده شركة فينسى الفرنسية.

3- المشروع يمتد بطول 4 كم ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

4- المشروع يشمل 4 محطات نفقية هى «الزمالك - جمال عبدالناصر - ماسبيرو- الكيت كات».

5- يضم محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وهى محطة جمال عبدالناصر.

6- يمتد من محطة العتبة موازيا لمسار شارع 26 يوليو عابرا النيل إلى الزمالك ثم عابر النيل مرة أخرى وصولا إلى محطة الكيت كات.

7- تضم محطات المشروع سلالم كهربائية تبدأ من سطح الشارع حتى رصيف المحطة بجانب مصاعد لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.