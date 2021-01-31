وزير البترول: نسعى لتعظيم الاستثمارات المباشرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، الخطة المستقبلية للوزارة، وقال خلال الجلسة العامة أثناء عرض برنامج الوزارة: «نسعى خلال السنوات المقبلة من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى زيادة نسبة مشاركة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023 ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز دور مصر في المنطقة».

الملا: تحقيق نتائج إيجابية وتوقيع 14 اتفاقية بحث واستكشاف جديدة رغم أزمة كورونا

وقال الوزير «على الرغم من تداعيات ازمة كورونا تمكن قطاع البترول خلال عام 2020 من تحقيق نتائج إيجابية يأتي على رأسها توقيع 14 اتفاقية بحث واستكشاف جديدة خلال العام الماضي في الفترة من مارس الى أكتوبر.

كما تمكن قطاع البترول من الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية نتيجة لأزمة كورونا العالمية، وقام بإجراءات وعمليات تحوط وشراء كميات من الخام والمنتجات البترولية لزيادة المخزون الاستراتيجي وفقا لما يلى:

شراء 5 ملايين برميل زيت خام في شهر أبريل 2020، ما حقق وفر حوالي 1.6 مليار جنيه، وشراء 90 ألف طن بوتاجاز في شهر مايو 2020، ما حقق وفرا حوالى 720 مليون جنيه، والتعاقد على شراء كميات من البوتاجاز بعقود آجلة وفرت حوالى 560 مليون جنيه، والتعاقد على شراء كميات زيت خام بعقود آجلة وفرت حوالى 1.3 مليار جنيه.

وقال وزير البترول «لا يزال قطاع البترول يزخر بالعديد من الفرص في كل المجالات ابتداءً من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وكذلك هناك فرص عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق.