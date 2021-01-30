الصحة توضح كيفية التسجيل على موقع راغبي اللقاحات بالخطوات.. «فيديو»

كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، عن الخطوات الواجب اتباعها حتى تتم عملية تسجيل بيانات المواطنين على موقع راغبي الحصول على لقاحات كورونا بطريقة سليمة، مؤكدًا أن وزارة الصحة تستعد لإطلاق موقع تسجيل بيانات راغبي الحصول على لقاحات كورونا، موضحًا جاهزية مراكز الوزارة ومنظومتها الإلكترونية والكوادر البشرية المدربة: «ننتظر توفير جرعات اللقاحات بشكل كافي، حتى نقوم بإطلاق الموقع رسميًا».

وأوضح «صلاح»، خلال لقائه السبت، مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة «extra news»، أن الموقع الذي سيسخدمه المواطنون لتسجيل رغباتهم في الحصول على اللقاحات، لن يحتوي على نوعية اللقاحات المتوفرة، فالموقع سيتاح فقط للتسجيل وليس لشيئا آخر.

كيف تسجل على الموقع والخطوات التي يجب اتباعها

وأشار مستشار وزيرة الصحة، إلى أن طريقة التسجيل على الموقع تتطلب من المواطن أن يضع بعض البيانات الشخصية والطبية الخاصة به، ثم يضغط حفظ لتلك البيانات، فيظهر له كود، منبهًا أن هذا الكود سيكون الباسورد الخاص بالمواطن، لافتًا إلى أن بعد عملية التسجيل ترسل رسالة للمواطن على رقم الهاتف الذي وضعه، يبلغ من خلالها أن تم تسجيل بياناته بنجاح وهذا رقم الكود الخاص به، وستقوم الوزارة بالتواصل معه فور الموافقة على طلبه الحصول على اللقاح.

مرحلة ترتيب أولويات لتحديد المستحقين للقاحات

وألمح، إلى أن كل البيانات التي سيتم تسجيلها على الموقع من المواطنين، تخضع لمرحلة ترتيب الأولويات، التي تتم بشكل إلكرتوني بحت، لتحديد المواطنين الذين يجب أن يحصلوا على لقاحات كورونا بشكل أولي، موضحًا أن اللجنة العلمية وضعت درجات تقييم للبيانات المسجلة لكل حالة يتم تسجيلها، فإذا كان مسنًا ولديه 3 أمراض مزمنة، يتم ترشيحه للحصول على جرعات اللقاحات أولا، ثم يليه الأخرون بترتيب مبني على حالتهم ووضعهم الصحي.

وأضاف «صلاح»، أنه إذا كان هناك مواطن يبلغ من العمر 75 عاما ويعاني من مرضين مزمنين، وهناك مواطن آخر يعاني من نفس المرضين، ولكنه يبلغ من العمر 40 عاما فقط، ففي هذه الحالة الأولوية ستذهب للشخص الأكبر سنًا، وإذا كان هناك شخص لديه مرضين، وآخر يعاني من 3 أمراض، فحينها الكمبيوتر سيتختار الشخص الأكثر إصابة بعدد من الأمراض.

لا يمكن للمواطنين الخداع بشأن بياناتهم الطبية

وشدد مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، على أنه لا يمكن للمواطنين الكذب أو الخداع بخصوص بياناتهم الطبية بالأخص، لأن الوزارة تعرف اليوم كل مواطن يعاني من السكر أو الضغط أو السمنة بجميع بياناته من اسم وعنوان ورقم تليفون، ولهذا فور إقرار المواطن بأن البيانات التي سجلها صحيحة، «سيستم» الموقع يقارنها بالبيانات المعروفة لهذا المواطن على قواعد بيانات «100 مليون صحة»، حتى يتم التأكيد من تلك البيانات المسجلة من هذا المواطن، قبل اعتمادها وإدخالها على مرحلة ترتيب الأولويات.