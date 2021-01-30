رئيس قسم الصدر بقصر العيني: أسترازينيكا أحد أهم اللقاحات التي طلبتها مصر

قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إن لقاح أسترازينيكا أحد أهم اللقاحات التي كانت مصر بانتظار وصولها منذ فترة طويلة، حيث إن الشركة المصنعة له كانت من أوائل الشركات إعلانا على مستوى العالم التوصل للقاح ضد فيروس كورونا.

اللقاح الجديد يقوم بتحفيز إفراز الأجسام المضادة في جسد الشخص

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن اللقاح الجديد يقوم بتحفيز إفراز الأجسام المضادة في جسد الشخص متلقي اللقاح، حتى يحفز الأجسام المناعية في الجسم ولمنع نقل الفيروس من شخص لآخر، وكذا يمنع الإصابة بالمضاعفات الصحية نتيجة الإصابة بكورونا.

مع بداية يناير تراجعت أعداد مصابي فيروس كورونا

وأوضح أنه ومع بداية يناير تراجعت أعداد مصابي فيروس كورونا وحجم الإصابات والحالات الشديدة التي تصل للمستشفيات، وهو مؤشر طيب بانحسار الموجة الثانية الخاصة بفيروس كورونا في مصر.

الوفيات التي تحدث بسبب الإصابة بفيروس كورونا تكون للحالات الشديدة

وأكد أن الوفيات التي تحدث نتيجة الإصابة بفيروس كورونا تكون للحالات شديدة الإصابة بالفيروس وفي مراحل متأخرة من المرض، حيث إن الحالات الخفيفة أو المتوسطة لا يتم تسجيلها في بيانات وزارة الصحة، ولكن يتم تسجيل الحالات شديدة الخطورة أو من يلجأ إلى مستشفيات الوزارة من المواطنين: «مستشفيات الوزارة فيها أماكن للحالات الشديدة المصابة بفيروس كورونا، وأرقام الوفيات قلت».

وأعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، السبت، عن ترقب وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد يوم الأحد، وكانت الهيئة قد أعلنت التعاقد مع الشركتين المصنعتين للقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»؛ للحصول على 20 مليون جرعة، وتسلمت أوراق لقاح أكسفورد – أسترازينيكا البريطاني، تمهيدا لتوريده للبلاد؛ لدراسته ومنحه التصريح باستخدامه الطارئ.