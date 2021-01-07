السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ«مستريح الفاكهة» بدمياط

قضت محكمة جنح دمياط الجديدة، في القضية رقم 4951 جنح دمياط الجديدة لسنة 2020، والمعروفة إعلاميا بـ«مستريح الفاكهة»، بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل، وغرامة 100 ألف جنيه، ووضع المتهم تحت الرقابة المشددة لمدة عامين، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية وتأجيل باقى القضايا لـ13 يناير الجاري، مع إرساله يوم السبت للتنفيذ عليه في الحكم.

وتلقى المتهم «ع.ل» أموالًا من المجني عليهم قاربت عشرة ملايين جنيه، بزعم توظيفها لامتلاكه لشركات استيراد وتصدير للخضروات والفاكهة، وذلك بخلاف الحقيقة.

وطبقًا لما ورد من أقوال ضحاياه في التحقيقات، تحصل المتهم منهم على تلك الأموال عن طريق خداعهم واستعمال طرق الحيلة نحوهم بامتلاكه مشروعات عملاقة، ووعد الضحايا بالاستثمار معهم في مشروعاته مقابل التحصل منهم على تلك الأموال.

وقال محامي الضحايا محمد البهوار لـ«الوطن»، أن النيابة العامة حرّكت الدعوي الجنائية ضد المتهم بناءً على شكاوى المجني عليهم، والتي على آثارها أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهم والذي تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه وعرضه على ذمة القضية.

وبعد تداول الأوراق بالتحقيقات، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة تلك القضية، أُحيلت الأوراق للمحاكمة الجنائية وقال «البهوار»، إن النيابة العامة تباشر التحقيقات في أكثر من عشرين قضية أخرى تورط فيها المتهم.

وتقدم ضحايا المتهم ببلاغات رسمية لمباحث الأموال العامة، اتهموه فيها بالحصول على مبالغ مالية بقصد تشغيلها في تجارة الخضر والفاكهة، وزعمه امتلاك شركات متخصصة في ذلك على غير الحقيقة، وبعد حصوله على الأموال فر هاربًا إلى أن تقدموا ببلاغات ضده وأُلقي القبض عليه.