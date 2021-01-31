فيديو.. محمد منير يطرح برمو كليب "أنا رايق"

طرح الكينج محمد منير عبر تويتر برومو الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد "باب الجمال" والتي تحمل اسم "انا رايق"فقد سبق وطرح منير أغنيتين من الالبوم هما "باب الجمال" و"فينك يا حبيبى".

"انا رايق"، كلمات الشاعر نور الدين محمد والذي يتعاون مع منير للمره الاولي والحان أحمد عمار، أما التوزيع لأسامة الهندي.

خليك أول واحد يسمع أغنية "#انا_رايق" للكينج #محمد_منير كاملة دلوقتي فقط وحصرياً على اتصالات ميوزيك. pic.twitter.com/UC4vu4RdKt — Mohamed Mounir (@Mounirofficial) January 31, 2021

وتقول كلمات الاغنيه "انا فايق ...انا رايق ....انا مبسوط مش مضايق العمر ان عشته في همك هيطول وهيحرق دمك وان عشتوا في خفة دمك هيعدي لطيف في دقايق

ألبوم «باب الجمال» يضم 5 أغاني، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، «أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، «ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، «مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

وطرح منير منذ ايام احتفالا بأعياد الشرطة كليبه الجديد "أبطال رجالة"من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وصوت خالد محسب، والفيديو كليب من إخراج أكرم فاروق، ومن إنتاج «مستقبل وطن»

وتعرض منير خلال العمل علي هذا الألبوم لازمة صحيهدخل علي اثارها المستشفي بسبب تكثيف ساعات العمل للانتهاء متر ألبومه الجديدوالذي تأخر فتره بسبب كورونا