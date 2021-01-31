الديهي: مصر حصلت على «امتياز» في إدارة أزمة كورونا بإشادة العالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن صندوق النقد الدولي أشاد بتجربة مصر في إدارة اقتصادها أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وفي التعامل مع تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي، موضحًا أن التقرير أشاد بمشروع تكافل وكرامة، ومبادرات دعم قطاع السياحة، وتقديم مساعدات للعمالة غير المنتظمة.

مصر تعافت من كورونا بفضل بنيتها الاقتصادية

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن التقرير أكد أن مصر من الدول القليلة التي استطاعت أن تتعافي من كورونا، ولديها بنية اقتصادية قادرة على مجابهة أزمة كورونا، موضحًا أن مصر استطاعت إدارة أزمة كورونا بكفاءة ونجاح بإشادة المؤسسات الدولية، «أخذنا امتياز».

لقاء السيسي مع موسى فقيه تناول الملف اللييبي والسد الإثيوبي

من ناحية أخرى، أكد «الديهي» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، واصفًا إياه بجوكر الاتحاد الإفريقي والعقل المدبر له، فاللقاء تناول مناقشة الوضع في منطقة القرن الإفريقي المقلق للقارة الإفريقية بأكملها، إلى جانب الملف الليبي، كما استعرض قضية السد الإثيوبي.

موقف مصر من أزمة السد الأثيوبي ثابت

وأوضح، أن جنوب إفريقيا فشلت كرئيس للاتحاد الإفريقي في إدارة مفاوضات السد أو محاولة حلحلة الأزمة والوصول لاتفاق على مدار 7 شهور ماضية، منوهًا بأن الرئيس أكد مجدد على ثوابت الموقف المصري بحتمية بلورة اتفاق قانون شامل وملزم لجميع الأطراف، مع رفض مصر القطعي والبات والنهائي المحمي بقوة القانون وقوة الدولة المصرية أي إجراء يمس حقوق مصر في مياه النيل.