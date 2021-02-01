حظك اليوم الاثنين 1-2-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور باللباقة والأدب في الحوار، وهو شخص عملي جدا، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك السادس يحفز حركتك وتميل للاهتمام بأمور عملية أو منزلية وتحسن تنظيم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم القلق والتشوش.. من المهم أن تحرص على احترام حقوق الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.