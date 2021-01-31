حظك اليوم الأحد 31-1-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

من الأمور الصعبة لدى مولود برج الثور إيجاد شريك الحياة المناسب، ونستعرض حظك اليوم للبرج على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تستمتع بوقتك وعملك وتبدو مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.