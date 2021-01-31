مساعٍ مصرية لتنظيم المنتدى الحضري العالمي 2024

استضافت وزارة التنمية المحلية الاجتماع التحضيرى الأول لإعداد ملف استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة لعام 2024 (WUF2024) بمشاركة عدد من مسئولى وزارات التنمية المحلية والإسكان والخارجية وهيئة التخطيط العمرانى، ورانيا هداية، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة، والدكتور عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة والسياسات الحضرية بالبرنامج.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الاستضافة فرصة لتقدم مصر رؤيتها للتنمية الحضرية ونموذجها الفريد فى إدارة التكدس العمرانى داخل المدن، ومواجهة العشوائيات والقضاء عليها، وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والنهضة العمرانية التى حققتها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف «شعراوى» أن هذا الملف الذى يجرى إعداده لتقديمه خلال شهر مايو المقبل سيكون نموذجاً لما يمكن أن تقدمه أفريقيا للعالم وما تقدمه مصر لمحيطها الإقليمى العربى والأفريقى فى مجال تحقيق التنمية الحضرية الشاملة. وقال وزير التنمية المحلية، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع مكتب الوزير، إن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والخارجية والجهات المعنية الأخرى لتقديم ملف يليق باسم الدولة المصرية وإنجازاتها على صعيد التنمية الحضرية والتخطيط العمرانى بدعم ومساعدة فنية من مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وشددت كلمة «شعراوى» على انفتاح الوزارة للتعاون مع جميع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة فى مصر لتحقيق أهداف التنمية المحلية فى عدد من المجالات وتبادل الخبرات بما يسهم فى تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات.