بعد تعافيه من كورونا.. النائب محمد طلبة يعلن عودته لمجلس النواب غدا

أعلن النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالإسماعيلية، التي تضم مركزي القنطرة شرق وغرب، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وقال طلبة، في بيان رسمي، إنه سيستأنف غدا الإثنين حضور جلسات مجلس النواب لممارسة دوره التشريعي والرقابي والتواصل مع كافة المسؤولين لإنجاز دوره في خدمة أهل القنطرة.

وكان النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالإسماعيلية، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا قبل اسبوعين تقريبا.

وقال طلبة، في تصريحات صحفية خاصة، أن نتيجة المسحة الخاصة به ظهرت إيجابية منذ قليل، وأنه سيلتزم بالعزل المنزلي لحين تماثله للشفاء.

وأضاف «إصابتي جاءت بعد مخالطتي للنائب حسام غالي، وكان من الضروري طمأنة أهالي القنطرة ومصارحتهم، بإصابتي حرصا على سلامتهم» ليقضي فترة إصابته في العزل بمقر إقامته بالقاهرة.

وأصدر طلبة، تعليماته باستمرار العمل بمكتبه على مدار الساعة، واستقبال أهالي القنطرة، وتلقي شكاويهم، والعمل على حلها في أسرع وقت، خلال فترة إصابته.

وكان الدكتور أحمد دندش، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، أعلن مساء الخميس الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن دندش، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» إصابته بالفيروس والتأكد من إيجابية المسحة.

وقال بيان النائب، «اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.. وأعتذر عن عدم التواصل تليفونياً هذه الفترة علي ان يكون التواصل مع هيئة المكتب».

وطالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال ارتداء الكمامة، واستعمال الأدوات المطهرة داخل القاعة الرئيسية للمجلس وخارجها.

وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية التباعد الاجتماعي قدر الإمكان كأحد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وتسبب كورونا في وفاة 3 نواب حتى الآن على رأسهم الدكتور جمال حجاج، رئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، في 28 نوفمبر، بعد أيام قليلة من فوزه بالمقعد الفردي عن دائرة بنها وكفر شكر.

كما تسبب في وفاة النائب فوزي فتي، عضو مجلس النواب الحالي عن دائرة أجا بالدقهلية، الذي وافته المنيه 4 ديسمبر الجاري بعد فوزه عن القائمة الوطنية من أجل مصر كمرشحا أساسيا بالقائمة، إضافة إلى النائب حسن عيد، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، الذي كان مرشحا على الفردي عن حزب «مستقبل وطن».