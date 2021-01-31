وزيرة الصحة: بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة منتصف فبراير

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، في منتصف شهر فبراير المقبل، مشيدة بموقف التحالف الدولي للقاحات «جافي»، وتعهده بأنه سيورد جرعات هائلة من لقاحات كورونا إلى مصر.

أول شحنة من لقاح أسترازينيكا حصلت عليها مصر كانت من الهند

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أن شركة أسترازينيكا لديها مصانع في كوريا الجنوبية والهند وروسيا والعديد من الدول، فأول شحنة حصلت عليها مصر من هذا اللقاح كانت من دولة الهند، ولكن عندما زاد الاحتياج للقاح لجأت الشركة إلى مطابقة اللقاح الذي يُصنع في الهند بكل اللقاحات التي تُنتج في فروع الشركة في الدول المختلفة.

هناك تطابق في منتج لقاح أسترازينكا في كل فروع الشركة

وتابعت: «الهند طلعت شهادة بأن منتج أسترازينيكا في الهند هو نفسه اللي في كوريا الجنوبية، وهو نفسه اللي في باقي الدول، ممكن تجيلي دفعات تانية بس من روسيا أو كوريا الجنوبية، بس «جافي» قالت إن الدفعة المقبلة ستأتي من الهند أو كوريا الجنوبية»، موضحًة أن أسترازينيكا لديها دقة وأخرت شهادات تطابق المنتج في كل مصانعها.