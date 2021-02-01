أستاذ مناعة ببريطانيا: انتشار نيباه من خلال التنفس أو التلامس

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ علم المناعة والعلوم الطبية الحيوية في جامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا، إن خطورة فيروس نيباه تتمثل في عدم اكتشاف علاج له حتى الآن، مشيراً إلى أن الوباء ظهر في 2018-2019، كوباء محلي ولم يكن عالميا، وفي ذلك الفترة قررت السعودية والإمارات عدم استيراد أي منتجات من بعض الدول منها الهند وماليزيا، خاصة منتجات الأغذية، كالخضروات و الفواكه.

وأكد «الشربيني»، أن الوقاية خير من العلاج في الإصابة من المرض، موضحاً أنه لا يجب شرب عصير التمر المستورد من شرق آسيا وكذلك الفواكه يجب فحصها جيداً من قبل الجهات المختصة، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون.

واستبعد أن ينتشر وباء «نيباه» مثلما حدث مع فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتا إلى أنه لو حدث ستكون هناك مشكلة كبيرة خاصة وأنه لايوجد له أي فاكسين أو دواء يسهم في علاجه أو الحد من انتشاره، كما أن العلاجات المتاحة له محدودة، نظراً لأنه كان يصيب أماكن معينة في العالم ولم يكن على خريطة شركات الأدوية.

الشربيني: انتشار نيباه من خلال التنفس أو التلامس

وأكد أستاذ علم المناعة أن انتشار المرض يكون من خلال التنفس أو التلامس، موضحاً أن هناك عددا من الأطقم الطبية تم إصابتهم نتيجة مخالطتهم للمصابين، لافتا إلى أن المرض ليس عن طريق أكل الخفاش ولكنه عن طريق تلويثه لأكل المزرعة او الأكل المخصص للمواطنين، لافتا إلى أنه في حال إصابة أي مجموعة بالفيروس يتم غلق المنطقة بالكامل لمنع انتقال المرض، لافتا إلى أنه لم يتم اكتشاف سرعة انتشار المرض، ولكن خطورته في نسب الوفيات.

وبشأن وجود أي أعراض أو أمراض نتيجة التعافي من الفيروس، أوضح أنه ينتج عنه إصابة واحد من كل خمسة مصابين بنوبات صرعية، مؤكداً أنه في حال انتشاره سيكون خطيرا جداً، مناشدا جميع شركات الأدوية والحكومات بضرورة إنتاج الفاكسينات والمطهرات للقضاء على المرض.

وبشأن الفيروس إذا كان مخلقا أو طبيعيا، أوضح أن الفيروس طبيعي ومن الخفافيش وليس مخلق معملياً، ولكن ما يحدث أن المواطنين بسوء السلوكيات يقومون بدور العائل للفيروسات في بعض الاوقات.