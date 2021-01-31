«القومي للبحوث»: «نيباه» ليس الفيروس الوحيد الذي يسبب الالتهاب السحائي

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إن فيروس «نيباه» يظهر سنويًا في بعض دول بقارة آسيا، مثل بنجلاديش وماليزيا والهند والصين، وكان من السهل السيطرة عليه للغاية، «الفيروس ده مش جديد عليهم خالص، مهم جدًا إننا نكون يقظين شوية، وياريت محدش يتكلم عنه غير متخصصين».

الفيروس ينتقل عن طريق خفافيش الفاكهة والخنازير

وأضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي، أن فيروس «نيباه» قديم وينتقل عن طريق نوع معين من الخفافيش وهي «خفافيش الفاكهة» وكذلك الخنازير، كما أنه من الممكن أن ينتقل من إنسان إلى إنسان آخر، حال الإصابة به.

فيروس نيباه قد يسبب التهابا سحائيا

وأشار رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إلى أن هذا الفيروس قد يصيب الإنسان بدون أعراض، أو في صورة أعراض تنفسية حادة، أو التهاب سحائي، موجهًا رسالة اطمئنان لكل المصابين بـ «الالتهاب السحائي»: «مش هو الفيروس الوحيد اللي يُسبب التهاب سحائي، هذا المرض قد يصيب البعض من البكتريا».

الفيروس لم يدخل مصر حتى الآن

وأوضح علي أن فيروس «نيباه» لم يدخل مصر حتى الآن، «مصر تراقب الوضع بشكل جيد جدًا، وبنشتغل على الخفافيش والطيور المهاجرة اللي بتدخل البلد وبعض الجمال المستوردة من الخارج أيضًا، يعني اإنا منقلقش خالص فيه مسؤولين وفيه شعب لازم الشعب يثق في المسؤولين».

على الشعب الوثوق في القيادة السياسية

وتابع: «الشعب مينفعش يقعد قلقان وخايف من الفيروس ده، إحنا عندنا مسؤولين لازم نثق فيهم ونثق في القيادة السياسية، وزارة الزراعة تراقب الحيوانات، والصحة تراقب، المسؤولين شغالين على أعلى مستوى، مفيش حاجة تقلق خالص».