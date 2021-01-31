أستاذ فيروسات بجامعة صينية: «نيباه» ليس وباء عالمي وسببه الخفافيش

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ علم الفيروسات بجامعة شانتوه بالصين، إن فيروس «نيباه» قديم ومعروف منذ عام 1999، والسبب فيه خفافيش الفاكهة، وتم رصد حالات في دول جنوب شرق آسيا بشكل عام مثل بنجلاديش وماليزيا وأستراليا وغيرها، والفيروس غير منتشر حاليا في الصين، لكن هناك تحذير من جانب صحيفة الجارديان البريطانية، من أن يصبح الفيروس وباء عالمي، وعندها سيكون الأمر أخطر من الوضع الحالي الذي يواجهه العالم بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

نيباه نسبة وفياته تصل إلى 75%

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن فيروس «نيباه» سريع الانتشار، ونسبة وفياته تصل إلى 75% ويصيب الجهاز التنفسي والعصبي، ولا يوجد له حتى الآن أي مصل أو لقاح مضاد لإيقافه، لكن في الوقت ذاته، لا يوجد هذا الفيروس في أفريقيا أو العالم العربي أو مصر، ويرتكز وجوده في شرق آسيا.

أعداد إصابات نيباه قليلة حتى الآن

وتابع أستاذ الفيروسات بجامعة شانتوه بالصين: «قمت النهاردة لاقيت الدنيا مقلوبة على الفيروس، والمواقع العالمية والعربية بتتكلم على فيروس نيباه، اللي مصنفاه منظمة الصحة العالمية أنه ضمن أخطر الفيروسات حول العالم، لذا حاولت المنظمة التحذير من انتشاره في المستقبل، خاصة أن أعداد الإصابة به قليلة مقارنة بفيروس كورونا».

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الصين في نوفمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية عاصمة مقاطعة ووهان، وأصبح الفيروس وباء عالمي في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية وتتنافس الدول ومن بينها الصين التي ظهر بها الفيروس وبريطانيا وأمريكا وروسيا لإنتاج لقاح مضاد للفيروس وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول من حيث أعداد الإصابة بالفيروس.