وزيرة الصحة: نسعى لنكون إحدى القواعد المنتجة لـ«استرازينكا» في أفريقيا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تسعى لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، حيث تسعى مصر، لأن تكون إحدى القواعد المنتجة للقاح استرازينكا في القارة الأفريقية، «إحنا شغالين على هذا الأمر بشكل عاجل، وإن شاء الله هيكون هناك المزيد من الأخبار الإيجابية الفترة المقبلة».

لقاح سينوفارم الصيني يعتمد على الفيروس غير الحي

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، أن لقاح سينوفارم الصيني، يُعد نوع من اللقاحات الذي يعتمد على الفيروس غير الحي، مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية، حيث يعتمد على نفس التكنيك الخاص به، وبه درجة من المأمونية العالية والكفاءة العالية.

لقاح استرازينكا يعتمد على الفيروس الحي لكن بعد تضعيفه

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن لقاح استرازينكا يعتمد على الفيروس الحي لكن بعد تضعيفه، مثل التكنيك الخاص بلقاح شلل الأطفال، وهذا له مأمونية وكفاءة عالية للغاية، موضحة أن اللقاحين تم الموافقة عليهم من هيئة الدواء المصرية، «مفيش فرق بين الاثنين من ناحية الكفائة، بس استرازينكا متعملش في التجارب السريرية بتاعته عن الناس فوق سن الـ65 عامًا، عشان كده الفئة الأعلى سنًا عن 65 هنديهم سينوفارم».

لن نُعطي لقاح استرازينكا لمن فوق الـ65 عاما

وأوضحت زايد، أن لقاح استرازينكا لم يتم تجربته اكلينكيًا فوق سن الـ65، بينما لقاح سينوفارم تم تجريبه على هذه الفئة، لكن «سينوفارم متعملش على الشباب تحت سن الـ18 والسيدات الحوامل، عشان كده مش هندي الفئات دي اللقاحات».