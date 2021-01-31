وزيرة الصحة: وصول لقاحات لكورونا من «جافي» لمصر خلال أسبوعين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك صراعات بين القوى العظمى والدول المتوسطة أو النامية، في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحة أن كورونا مشكلة وباء عالمي، ولن تُحل هذه المشكلة، إلا بعدالة في توزيع اللقاحات على كل البشرية.

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أن مصر كانت تتابع الأبحاث الإكلينكية منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا، وعندما وصلت أول 7 أبحاث من اللقاحات للمرحلة الثالثة، شاركت مصر، وعملت أبحاث تضامنية مع العالم، وجهزت المصانع من أجل الإنتاج.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مصر تنوع المصادر في اللقاحات، فتم التحالف مع «جافي»، وهو تحالف دولي يتبع الأمم المتحدة، وهذا التحالف يضمن وصول 2.1 مليار جرعة من اللقاحات لـ90 دولة، من المتوسطة وقليلة الدخل، كما أن مصر عقدت اتفاقيات بشكل فردي مع استرازينكا وسينوفارم للحصول على اللقاحات.

وأوضحت زايد، أن اتفاقية «جافي»، ستضمن وصول عدد كبير من اللقاحات لمصر، «أخذنا الجرعة الأولى من استرازينكا بتعاقد فردي مع الشركة، وجالنا خطاب رسمي من جافي أن خلال الأسبوعين المقبلين، هيبقى فيه وصول شحنات كبيرة من اللقاحات تعطي مزيد من التوسع في اعطاء اللقاحات للأطقم الطبية والمواطنين».