21 فريقا طبيا لمتابعة حالات العزل المنزلي تليفونيا و14 أخرى متجولة بدمياط

دشنت مديرية الصحة في محافظة دمياط، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل الوزارة، مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» لمتابعة حالات العزل المنزلي وذلك بواسطة 21 فريقا طبيا، لإجراء المتابعة التليفونية، و14 فريقا طبيا يجوب أنحاء المحافظة لإجراء المتابعة الميدانية للحالات التي تستدعي الزيارات المنزلية، وقياس نسبة الأكسجين بالدم لهم وتسليمهم الأجهزة للقياس الدوري لنسبة الأكسجين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى.

وحذر الدكتور أحمد عريف، مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في محافظة دمياط، من ارتفاع معدل تجلط الدم المعروف باسم (D Dimer)، بسبب فيروس كورونا.

وشدد عريف، على أهمية إجراء تحليل الـ«D dimer» حال الشعور، ولو بدور برد، مضيفا، «في حالة ارتفاعه وعدم حصولك كمريض على علاج السيولة، قد تحدث جلطة في الأوردة وتصل الشرايين التاجية أو الشريان الرئوي وهو ما يسبب الوفاة».

وقال عريف، «موت الفجأة كثر هذه الأيام وخصوصا بين الشباب، طبعا الأعمار بيد الله، ولكن فيروس كورونا ممكن يعمل التهاب رئوي أو حرارة عالية لبضعة أيام أو أي أعراض تانية تجبرك إنك تروح للطبيب وتتشخص وتحصل على العلاج المناسب».

وتابع، «المشكلة أنه ممكن الأعراض تكون خفيفة، شوية رشح فقط أو كحة بسيطة، وفجأة بعدها بكذا يوم تحصل وفاه مفاجأة»، متابعا، «كدا ربنا خالق الدم سائل داخل الأوردة والشرايين واستحالة تحصل فيه جلطات في الأشخاص الطبيعيين».

وأضاف عريف، أن بعض الأمراض، ومنها الإصابة بفيروس كورونا، يحدث خلالها جلطات بسيطة، تكون في البداية داخل بعض الشرايين وتعرف باسم هذه «Blood clot» أو الجلطة، ثم يحدث fibrinolysis أي «تحلل للفيبرين اللي بيكون في الجلطة التي تكونت وبينتج عن هذا التحلل بروتين اسمه الـD dimer، يعني وجود دي دايمر في التحليل أعلى من المعدلات الطبيعية معناه أن الجلطة فعلا تكون حصلت وتحللت».

إقرا أيضا: محافظ دمياط تشرح خطة تطوير 28 قرية بكفر سعد ضمن مبادرة «حياة كريمة»