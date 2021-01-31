وزيرة الصحة: لا تخوف لدينا من مأمونية اللقاحات وكفائتها.. احنا جربناها

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن عام 2021 سيشهد مزيدًا من الأبحاث حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لفئات معينة من الأعمار، خاصة من هم تحت سن الـ18 عامًا أو السيدات الحوامل، لتكون هذه اللقاحات أمانًا لهم وأكثر فاعلية، كما أن العالم أجمع يرصد مرحلة ما بعد اللقاح أي تبعاته.

العالم يرصد حاليا مرحلة ما بعد اللقاح وتبعاته

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أن العالم يرصد الآن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بعد تلقيهم اللقاح ونسبتهم، كما أن المزيد من التوسع في تلقيح المواطنين سيظهر ذلك، موضحة أن اللجان العلمية العليا في مصر والمعامل والهيئات أقرت اللقاحات.

لا تخوف لدينا من مأمونية اللقاحات المضادة لكورونا

وتابعت: « يعني معندناش أي تخوف من مأمونية اللقاحات وكفائتها لأننا جربناها، إن شاء الله اللقاحات اللي هتيجي من جافي وهي منظمة دولية للقاحات ستكون من نوع أسترازينكا، وما زلنا نشتغل مع باقي الشركات عشان نسجل لقاحات أخرى، ونشتغل أكتر على التصنيع، ونتعامل مع شركات من أقوى مراكز العالم في تصنيع اللقاحات».

الصين والهند أول مصنعين للمواد الخام الخاصة بكل اللقاحات

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن الهند والصين معروفان عالميًا بأنهما المصنعان الأوائل للمواد الخام لكل اللقاحات، وتم التعامل معهما في حملة 100 مليون صحة، حيث تم استيراد كافة المواد الخام المستخدمة في علاج فيروس سي ضمن مبادرة 100 مليون صحة من الهند والصين بنسبة 100%.