«الآثار» عن مقابر السيدة عائشة: أزلنا المباني المتاخمة.. والآثار بخير

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار، إن إعادة الصياغة العمرانية لمنطقة السيدة عائشة تتم من خلال تنسيق تام بين مختلف أجهزة الدولة المختلفة ضمن شروط صارمة على أن يجرى اتخاذ القرار الأنسب، إذ أنها تحتوي على نحو 2600 مقبرة.

وأضاف «طلعت»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «on»، أن الجدل المثار حول مقابر السيدة عائشة يشبه ماحدث في محور الفردوس عن مقابر الغفير في وقت سابق، مشيرًا إلى أن هذه المقابر معروفة باسم مقابر «سيدي جلال»، والآثار بها تقع حول جامع مسيح باشا أو نور الدين الأرافي أو التربة السلطانية وما حولها من قباب مختلفة.

وأكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار، أن ما جرى إزالته هي المباني المتاخمة للمنطقة الأثرية فقط، وجميع ما يقع تحت نطاق المناطق الأثرية لم يتم الاقتراب منها.

وأردف أن وزارة الآثار باشرت عملية الإزالة جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية المنوط بها مباشرة عملية الإزالة لضمان أن تكون الإزالة فقط في المباني غير الأثرية وأن يجرى الحفاظ على هوية المباني الآثرية.

وأشار إلى أن الوزارة تحتوي على إدارة القاهرة التاريخية وهي المعنية بالجزء الخاص المسجل على قائمة التراث العالمي، أما قطاع الآثار الإسلامية والقبطية فإنه منوط بالعناية والاهتمام والترميم وكل ما يتعلق بالآثار كمبانٍ أثرية.