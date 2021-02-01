تصل لـ8 آلاف جنيه.. أسعار الشقق تمليك وإيجار في مدينة 6 أكتوبر

مدينة السادس من أكتوبر واحدة من أهم المدن الجديدة من الجيل الثاني، والتي تتجه إليها أنظار المصريين وحتى العرب، نظرًا لموقعها المتميز سواء في أحيائها الست، أو ميدان الحصري وغيرها.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها، أسعار الوحدات السكنية أو الشقق سواء للتملك أو للإيجار في منطقة 6 أكتوبر والتي جاءت كالتالي..

سعر المتر في ميدان الحصري يبدأ من 2500 جنيه

وقال عصام عباس سمسار شقق ووحدات سكنية بميدان الحصري، إنّ متوسط سعر المتر بمدينة السادس من أكتوبر يتراوح بين 2.500 جنيه إلى 6.900 جنيه للمتر، حسب المنطقة ومساحة الوحدة، بينما يتراوح سعر متر الفيلات بين 4500 جنيه إلى 13.500 جنيه للمتر، مضيفًا أنّ الإقبال على الوحدات السكنية أكبر مقارنة بالفيلات، بسبب انخفاض القوة الشرائية للعميل بشكل عام.

أما أسعار الشقة الإيجار فهي تبدأ من 2500 جنيه وقد تصل إلى 8 آلاف جنيه، حسب قربها من المدينة الجامعية وجامعة زويل وجامعة 6 أكتوبر.

أسعار الوحدات في أحياء مدينة 6 أكتوبر

وعن أسعار الوحدات السكنية (الشقق) في أحياء مدينة السادس من أكتوبر، قال إنّ سعر المتر بالحي المتميز تراوح بين 5400 جنيه إلى 6.750 جنيه، حسب موقع الوحدة، والخدمات المتوفرة فى المنطقة، بينما تراوح سعر المتر في غرب سوميد بين 5100 جنيه إلى 6.600 جنيه.

وأوضح أنّ أسعار الوحدات السكنية بمنطقة الأحياء تختلف حسب موقعها، فيتراوح سعر المتر بين 4000 جنيه إلى 5000 جنيه، أما في الجنوب فيتراوح السعر بين 3000 جنيه إلى 3800 جنيه للمتر، أما في التوسعات الشمالية فتبدأ الأسعار من 3950 جنيه إلى 4500 جنيه.

أسعار الوحدات في حدائق أكتوبر

وتابع أنّ سعر المتر الوحدة السكنية في حدائق أكتوبر يتراوح بين 3400 إلى 3900 جنيه للمتر، بينما تراوح سعر المتر بالمنطقة الصناعية للوحدة بين 2500 إلى 2800 جنية، موضحًا أنّ الاقبال على الوحدات في المنطقة الصناعية ضئيل نسبيًا مقارنة بالأحياء الأخرى بسبب صعوبة المواصلات ونقص الخدمات بالمنطقة.

وفي التوسعات الشمالية بلغ سعر المتر 3950 جنيه، كما سجل سعر المتر في حدائق أكتوبر نحو 3200 جنيه، فيما بلغ سعر المتر المربع بالمنطقة الصناعية نحو 2050 جنيها.