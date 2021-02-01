بسبب حريق فيصل.. تحويلات مرورية لحركة السيارات أعلى دائري المريوطية

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تحويلات مرورية نتيجة حريق مصنع ومخزن أحذية بمنطقة فيصل أسفل برج متاخم للطريق الدائري.

وقررت الإدارة العامة للمرور، بأن تتضمن التحويلات المرورية للقادم من أكتوبر ومتجها إلى الطريق الزراعي، حيث يسلك يمينا تجاه وصلة المريوطية تجاه الدائري الشرق المنطقة الثالثة.

والقادم من الطريق الدائري الشرقي «المنطقة الثالثة» تجاه وصلة المريوطية ويرغب في الدخول يمينا في اتجاه محور صفط يسلك إجباريا الجانب الأيسر تجاه ميدان الرماية، ومناطق أعلى الصحراوي.

والقادم من الزراعي تجاه صفط يتم النزول إجباريا يمينا تجاه محور 26 يوليو، والقادم من 6 أكتوبر من أعلى محور 26 يوليو ويرغب في الصعود إلى الطريق الدائري تجاه وصلة المريوطية يتم الاستمرار في السير تجاه ميدان لبنان، منوها أنه تم غلق مطلع غبور من الطريق الزراعي تجاه المريوطية.