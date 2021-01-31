مطلب برلماني لوزير النقل بـ«أوبر حكومي» وتطوير «الدائري»

«لماذا لا تطلق وزارة النقل مشروعا قوميا لوسائل النقل الذكي سواء الخاص أو الجماعي على غرار مشروع أوبر؟».. سؤال تلقاه اليوم، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال استعراضه جهود الوزارة وإنجازاتها ضمن برنامج «مصر تنطلق 2018/2022»، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

مشروع قومي للنقل الذكي

ماهيتاب عبدالهادي، عضو مجلس النواب، طالبت وزير النقل بإدراج «مشروع قومي للنقل الذكي» ضمن خطة الوزارة، تديره الدولة، موضحة: «جيلي من الشباب يعتمد بشكل أساسي على وسائل النقل الذكي في التنقل، عن طريق طلب سيارة من تطبيق الموبايل».

توضح النائبة أنّ وسائل النقل الذكي الموجودة حاليا مملوكة لشركات أصولها أجنبية: «الوسائل الموجودة دلوقتي فيها مشاكل كتير، ليه وزارة النقل متعملش مشروع قومي للنقل الذكي تشرف عليه الحكومة، خصوصا بعد احتكار شركة بعينها مجال النقل الذكي؟».

صيانة دائري المنيب وتطوير دائري البحر الأعظم

وبخلاف مشروع النقل الذكي، أثارت النائبة قضايا أخرى، أبرزها «غياب الصيانة على دائري المنيب»، مطالبة بصيانة الطريق كاملا، كما تساءلت عن تطوير الطريق الدائري في منطقة البحر الأعظم: «تطوير الطريق الدائري وتحديدا في منطقة الجيزة موضوع مهم».

وتابعت: «إحنا مع المشروعات القومية، بس في قطاع كبير من الناس اللي ساكنة جنب الطريق، والناس اللي هيتم نزع ملكية بيوتها عشان تدخلها لحرم الطريق خلال التطوير مش فاهمين ومش عارفين إيه اللي هيحصل بالظبط، وللأسف الشديد مفيش حد من المسؤولين بيتكلم معاهم بشكل واضح، يعني مثال شارع المهدي في منطقة البحر العظم ملوش سيرة غير إن الطريق الدائري هيتم توسعته وهيتم ضم بيوتهم لحرم الطريق، والناس دي مش فاهمين ولا عارفين إيه اللي هيحصل، وهل الحكومة هتوفر لهم بديل قريب من نطاق سكنهم ولا هياخدوا تعويضات؟، وهتتحسب إزاي؟ طيب التنفيذ هيكون من إمتى؟».

وطالبت عضو مجلس النواب، وزير النقل، بالنزول إلى محافظة الجيزة ومشاهدة طرقها، خاصة الأراضي والبيوت المقرر نزع ملكيتها للنفع العام.