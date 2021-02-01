ماجد الكدواني عن كريم عبدالعزيز: الناس بيقولولنا هو أنتوا مرتبطين؟

كشف الفنان ماجد الكدواني علاقته مع الفنان كريم عبدالعزيز، قائلا: «بتعلم من كريم كتير أوي، دايما ما بينا فضفضة، من الناس القليلين اللي مرتاح وأنت تتكلم معاه، حاسس بأمان وأنت بتتكلم معاه، لا يمكن يمثل أو يضحك عليك، كله من قلبه، وعضلته الملتهمة إحساسه، لذلك هو ممثل مختلف، رهيب، ومهما قولت مش هوفيه حقه»، وتابع ساخرا: «دايما بيطلعوا علينا إشاعات، وبيقولوا هو أنتوا مرتبطين؟؟».

الكدواني: كريم ذكي جدا وبيفقس اللي قدامه

وأضاف «الكدواني»، خلال استضافته بالجزء الثاني من برنامج "سهرانين"، المذاع على شاشة قناة "ON"، ويقدمه الفنان أمير كرارة،: «كريم ميعرفش يتكلم إلا من قلبه، وبالتالي ميعرفش يستقبل أي حاجة، والمعاملة معاه لازم تكون بحساب أوي، وطبيعية في نفس الوقت، من قدر حساسيته يفقس اللي قدامه بسرعة، ذكي جدا، لذلك متعرفش تتعامل معاه، غير لما تكون من قلبك، ينطبق عليه جملة: (ما يصدر من القلب يصل للقلب، ومالا يصدر من القلب لا يصل حتى للآذان)، وكريم عشرة عمر بجد».

الكدواني: أعرف كريم من 20 سنة

وتابع: «لما تقابله أول مرة تحس أنك عارفه من 20 سنة، أنا أعرفه بقالي 20 سنة بجد، ومش ببالغ أو بجامل، بس كريم بأمانة ربنا، تركيبة ساحرة جدا، مفيش حد يفهمه، وحساس أوي، وعنده كم من المصداقية رهيبة، وميعرفش يقول كلمة غير من قلبه».

الكدواني: كريم أخ وصديق وبتعلم منه حاجات كتير

واستكمل:«كريم بالنسبة لي أخ وصديق ، وبتعلم منه حاجات كتير حتى في الحياة، مش في الفن بس، وبتعلم من حكمته بتصرفاته مع البشر، وردود أفعاله، وانضباط في النفس، عنده ضبط نفس بغير منه، ربنا يحميه ويحفظه ويديمها عليه نعمة، ويديمه نعمة في حياتي».